Боротьба за зірки: за що готелям знижують статус

Українські готелі продовжують боротьбу за зірки, сподіваючись відкрити гральні заклади на своїй території. Але багатьом відмовляють навіть у «трьох зірках» — мінімальному статусі для реалізації такого проєкту, пише Віктор Складчиков, The Page.

Комісія з категоризації та присвоєння зірок українським готелям продовжує свою роботу. На сьогодні відбулося вже вісім засідань. Перше пройшло 16 березня 2021 року.

Відтоді кількість надаваних готельєрами заявок постійно зростає. Це не тільки пов'язано з можливістю розмістити гральні заклади на території готельних комплексів від категорії «3 зірки» і вище.

«Кількість готелів, які бажають отримати свідоцтво, зросла через те, що минулого року держава легалізувала гральний бізнес на території України та дозволила гральним закладам розміщуватися на території готелів», - розповіла Керівниця напрямку адвокатури ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» Галина Верцимаха.

Всього наразі до комісії на розгляд категорії було подано 98 заявок. За підсумками попередніх засідань 89 із них уже розглянуті. 51 готелю підтвердили їхній запит на присвоєння зірок. Десяти в наданні запитуваної категорії було відмовлено. Також відбулося зниження «зірковості» двом готелям. Інші запити були повернуті на доопрацювання документації.

Згідно з результатами передостаннього засідання, семи готелям були присвоєні такі категорії:

готель «Галицька корона», Львівська область — «3 зірки»;

готель «Панська гора», Львівська область — «3 зірки»;

готель Hilton Kyiv, м. Київ — «5 зірок»;

готель «Либідь-Плаза», м. Хмельницький — «4 зірки»;

«ОК Одеса», м. Одеса — «3 зірки»;

«Аркадія», м. Одеса — «3 зірки»;

Cherkasy PALACE, м. Черкаси — «3 зірки».

Не отримали категорію «4 зірки» готелі «Мир» (м. Харків) та «Чорне море» (м. Одеса). Відмова була мотивована, зокрема, непристосованістю готельної інфраструктури для осіб з інвалідністю. Також відмовили у наданні категорії готелю «Зірка» (м. Кропивницький), який претендував на категорію «3 зірки».

Серед найпоширеніших причин невідповідності готелів залежно від категорії можна назвати такі, як:

незручні або відсутні пандуси, необладнані туалети та ванні кімнати для маломобільних категорій туристів;

неякісні системи вентиляції та кондиціонування, непідтвердження наявності резервного водопостачання, аварійного освітлення, генератора;

відсутність ліфтів і протипожежних інструкцій, окремих входів у ресторан;

відсутність камер зберігання та сейфів, пунктів обміну валют, перукарні, побутової кімнати, кімнати зберігання;

недостатня кількість паркувальних місць і місткості ресторану або кафе;

відсутність більшості документів, що підтверджують наявність необхідного побутового обладнання в номері (фен, праска, набори для шиття тощо);

невідповідність режиму роботи кафе чи ресторанів у категоріях 4 і 5 зірок.

Нагадаємо, що повноваження зі встановлення категорій готелям із минулого року були передані з відома Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Державному агентству розвитку туризму, діяльність якого регулюється міністром культури та інформаційної політики України.

Усі, хто планує відпочинок або робоче відрядження, обирають для себе кращий варіант для проживання — комфортабельний готель із якісним обладнанням та сервісом.

«Тому чимало готелів прагнуть пройти процедуру оцінки і отримання «зірки». Адже, чим більше їх буде, тим більша ймовірність того, що мандрівник вибере саме цей готель. Але не треба забувати, що зі збільшенням кількості «зірок» на фасаді готелю ростуть і вимоги до його оснащеності та рівня обслуговування. Тому всі представлені комісії документи вивчаються вкрай ретельно», - зазначає Галина Верцимаха.

Першочерговим пріоритетом є безпека та комфорт туриста, додає Мар'яна Олеськів:

«Будучи державним органом, ми працюємо над оновленням стандартів категоризації засобів розміщення та вдосконаленням процедур контролю. На жаль, чинна законодавча база з категоризації засобів розміщення є застарілою. На сьогодні під час присвоєння зірок ми повинні керуватися Держстандартом 2003 року, який ще на початку 2000-х не відрізнявся актуальністю. Тому часто зустрічаються дійсно смішні вимоги, а деякі з них навіть йдуть врозріз із дійсними імперативами. Наприклад, у номері тризіркового готелю обов'язково повинна бути попільничка, що натякає на дозвіл палити в приміщенні, — але ми всі пам'ятаємо про заборону паління в громадських місцях».