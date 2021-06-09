Держборг України перед МВФ пропонують реструктуризувати

Держборг України перед МВФ пропонують реструктуризувати

На сайті парламенту з'явився проект постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним валютним фондом (№5607, повідомляє UBR.

Документ вже направлений на розгляд комітету з питань бюджету.

Він зобов'язує Кабмін створити звернення до МВФ щодо реструктуризації боргу України, а також провести відповідні консультації.

У проекті пояснюється, що в цьому році країна заплатить за зовнішніми боргами 627,08 млрд грн. Це майже половина всієї видаткової частини бюджету. "Пік" виплат планується у вересні - 102 млрд грн.

У пояснювальній записці зазначається, що за 25 років співпраці МВФ уклав з нашою країною 10 договорів. Передбачалося, що гроші підуть на розвиток економіки. Однак корективи внесли, зокрема, конфлікт на Донбасі і пандемія Covid-19.

"Залучення коштів від МВФ неоднозначно впливає як на економіку, так і на політичне становище країни, викликає дискусії серед вчених, експертів і громадськості про необхідність співпраці з МВФ, його оцінки та подальшої співпраці", - вважають автори.

За їхніми даними, більшість із запропонованих з боку Міжнародного валютного фонду реформ були суперечливими і малоефективними для України, тому подальша співпраця повинна бути переглянута.

Тим більше, як зазначають ініціатори, в минулому році понад 300 законодавців з усього світу звернулися з проханням списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду. Тому в зверненні до МВФ необхідно відзначити, що в Україні зафіксовано значне падіння соціального-економічного стану під час пандемії, зменшення доходів населення і як наслідок зростання бідності.

Всього станом на травень 2021 року Україна отримала від МВФ $ 35,2 млрд. Повернено - близько $ 18 млрд. На відсотки пішло $ 3 млрд.

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