Держборг України перед МВФ пропонують реструктуризувати

На сайті парламенту з'явився проект постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним валютним фондом (№5607, повідомляє UBR.

Документ вже направлений на розгляд комітету з питань бюджету.

Він зобов'язує Кабмін створити звернення до МВФ щодо реструктуризації боргу України, а також провести відповідні консультації.

У проекті пояснюється, що в цьому році країна заплатить за зовнішніми боргами 627,08 млрд грн. Це майже половина всієї видаткової частини бюджету. "Пік" виплат планується у вересні - 102 млрд грн.

У пояснювальній записці зазначається, що за 25 років співпраці МВФ уклав з нашою країною 10 договорів. Передбачалося, що гроші підуть на розвиток економіки. Однак корективи внесли, зокрема, конфлікт на Донбасі і пандемія Covid-19.

"Залучення коштів від МВФ неоднозначно впливає як на економіку, так і на політичне становище країни, викликає дискусії серед вчених, експертів і громадськості про необхідність співпраці з МВФ, його оцінки та подальшої співпраці", - вважають автори.

За їхніми даними, більшість із запропонованих з боку Міжнародного валютного фонду реформ були суперечливими і малоефективними для України, тому подальша співпраця повинна бути переглянута.

Тим більше, як зазначають ініціатори, в минулому році понад 300 законодавців з усього світу звернулися з проханням списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду. Тому в зверненні до МВФ необхідно відзначити, що в Україні зафіксовано значне падіння соціального-економічного стану під час пандемії, зменшення доходів населення і як наслідок зростання бідності.

Всього станом на травень 2021 року Україна отримала від МВФ $ 35,2 млрд. Повернено - близько $ 18 млрд. На відсотки пішло $ 3 млрд.