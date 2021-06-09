Російського поета отруїли агенти ФСБ, які вчинили замах на Навального
У розслідуванні The Insider і Bellingcat заявили, що російського інтелектуала, поета і відвертого критика президента РФ Володимира Путіна Дмитра Бикова отруїли агенти ФСБ, які вчинили замах на російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Новое время.
Биков був отруєний у квітні 2019 року після поїздки по регіонах, йому вдалося вижити.
Розслідувачі з’ясували, що в цьому замаху на вбивство брали участь ті самі співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу. Замаху також передувало довге стеження (співробітники ФСБ літали слідом за Биковим протягом року) і, як і у випадку з Навальним, після отруєння робилися неправдиві заяви про
"нетранспортабельність" пацієнта.
Крім того, готель, де, судячи з усього, отруїли Бикова, може бути пов’язаний і з отруєнням Навального.
Биков тяжко захворів під час польоту в Уфу, у нього почалося неконтрольована блювання, і він остаточно втратив свідомість відразу після приземлення літака. Він залишався в комі п’ять днів, страждаючи від того, що лікарі спочатку діагностували як набряк мозку і критичний рівень глюкози у крові.
Його підключили до апарату ШВЛ і лікували симптоматично за допомогою антибіотиків широкої дії проти невідомого джерела
"бактеріального отруєння".
Після наполегливого втручання колег з Нової газети і всупереч перешкоди з боку влади, Биков у кінцевому підсумку був доставлений у московський неврологічний інститут, де 20 квітня 2019 року опритомнів. Протягом наступного тижня його стан покращився, і 26 квітня він був виписаний, незважаючи на те, що причина його раптової неврологічної хвороби залишається невстановленою.
Експерти з хімічної зброї, з якими консультувався Bellingcat, підтвердили, що важкі клінічні симптоми Бикова можна пояснити неврологічними наслідками отруєння фосфорорганічними сполуками.