Російського поета отруїли агенти ФСБ, які вчинили замах на Навального

У розслідуванні The Insider і Bellingcat заявили, що російського інтелектуала, поета і відвертого критика президента РФ Володимира Путіна Дмитра Бикова отруїли агенти ФСБ, які вчинили замах на російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Новое время.

Биков був отруєний у квітні 2019 року після поїздки по регіонах, йому вдалося вижити.

Розслідувачі з’ясували, що в цьому замаху на вбивство брали участь ті самі співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу. Замаху також передувало довге стеження (співробітники ФСБ літали слідом за Биковим протягом року) і, як і у випадку з Навальним, після отруєння робилися неправдиві заяви про "нетранспортабельність" пацієнта.

Крім того, готель, де, судячи з усього, отруїли Бикова, може бути пов’язаний і з отруєнням Навального.

Биков тяжко захворів під час польоту в Уфу, у нього почалося неконтрольована блювання, і він остаточно втратив свідомість відразу після приземлення літака. Він залишався в комі п’ять днів, страждаючи від того, що лікарі спочатку діагностували як набряк мозку і критичний рівень глюкози у крові.

Його підключили до апарату ШВЛ і лікували симптоматично за допомогою антибіотиків широкої дії проти невідомого джерела "бактеріального отруєння".

Після наполегливого втручання колег з Нової газети і всупереч перешкоди з боку влади, Биков у кінцевому підсумку був доставлений у московський неврологічний інститут, де 20 квітня 2019 року опритомнів. Протягом наступного тижня його стан покращився, і 26 квітня він був виписаний, незважаючи на те, що причина його раптової неврологічної хвороби залишається невстановленою.

Експерти з хімічної зброї, з якими консультувався Bellingcat, підтвердили, що важкі клінічні симптоми Бикова можна пояснити неврологічними наслідками отруєння фосфорорганічними сполуками.