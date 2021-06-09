Інфляція в Україні в травні зросла до 9,5%

Зростання споживчих цін в Україні за підсумками травня 2021 року прискорилося в річному вимірі до 9,5% із 8,4% за підсумками квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу, у травні інфляція зросла до 1,3% із 0,7% у квітні, водночас базова інфляція залишилася на рівні 0,7%.

Загалом за перші п'ять місяців цього року інфляція в Україні сягнула 6,1%, базова - 3,9%.

Уряд України прогнозує на цей рік інфляцію 8,9%, Нацбанк - 8%. На думку НБУ, пік інфляційного сплеску на рівні близько 9,6% припаде на третій квартал 2021 року, а восени інфляція почне знижуватися. Інфляція повернеться в цільовий діапазон 5%±1 п. п. у першому півріччі 2022 року, де і залишатиметься в подальшому, вважає Нацбанк.

За даними Держстату, на споживчому ринку в травні проти квітня 2021 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 14,5% і 6,8%) подорожчали фрукти та соняшникова олія. На 1,8-1,0% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, макаронні вироби, рис, олію, рибу і продукти з риби. Водночас на 17,5% подешевшали яйця, на 0,5% - овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося переважно за рахунок підвищення цін на природний газ на 14,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7%, насамперед через подорожчання проїзду в залізничному і автомобільному пасажирському транспорті на 3% та 1,7% відповідно, пального та мастил - на 1%.