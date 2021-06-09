Шарий рассказал, кто стоит за его преследованием
Блогер Анатолий Шарий в своем видеообращении заявил, что экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов якобы стоит за преследованием «Партии Шария» со стороны власти, повідомляє InfoResist.
По словам блогера, постановление об обысках у основателей «Партии Шария» было подписано судьей Витой Бортницкой, которая якобы связана с Олегом Татаровым.
«Татаров и Портнов тесно связаны, это последняя связь Андрея Портнова в Офисе президента. Он любит рассказывать о своем влиянии на Офис президента… По имеющейся у меня непроверенной информации, все давление на прокуроров в моем деле, в деле по партии осуществляет Олег Татаров. При чем, я должен заметить, что половина прокуроров, на которых осуществлялось это давление, по моей информации, отказалось предпринимать какие-либо шаги, понимая, что это полный беспредел», — заявил Шарий.