Виявлена найбільша в історії база вкрадених паролів

В інтернеті виявлено файл об'ємом 100 ГБ, який містить 8,4 млрд "злитих" паролів, повідомляє UBR.

Розміщений на хакерському форумі файл називається RockYou2021, що є відсиланням на великий витік RockYou в 2009 році, коли у користувачів соцмереж "повели" понад 32 млн паролів. У цьому файлі містяться паролі довжиною від 6 до 20 символів, вкрадені різними методами, а база пральних комбінацій називається найбільшою в історії.

З огляду на той факт, що в мережі знаходиться всього близько 4,7 млрд населення планети, база RockYou2021 потенційно може містити паролі всіх інтернет-користувачів. З цієї причини CyberNews рекомендує користувачам негайно перевірити, чи не скомпрометовані їх паролі.

Також фахівці дали кілька порад, як захистити свої особисті дані від зовнішнього втручання: