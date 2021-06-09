ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом від округу 87 з центром в Надвірній, повідомляє Страна.ua.

Як розповів виданню член ЦВК Андрій Гевко, 7 червня в Центральну виборчу комісію надійшла заява Вірастюка з документами, які необхідні для його реєстрації як народного депутата.

"Згідно зі статтею 78 Конституції, положення виборчого кодексу України, а також статті 101 Закону про вибори народних депутатів, на підставі протоколу ЦВК про результати виборів народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі 87 від 19 травня 2021 року, а також, керуючись законом про ЦВК, пропонується зареєструвати народного депутата, обраного на проміжних виборах 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі 87. Друге - видати зареєстрованому нардепу тимчасове посвідчення. Третє-копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України та четверте - оприлюднити цю постанову на офіційному сайті ", - сказав Гевко.

"За" проголосували 16 членів ЦВК.

Нагадаємо в квітні Центрвиборчком повідомив, що на довиборах у Верховну Раду, які пройшли 28 березня, переміг кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. Він набрав 31,25% голосів. Його конкурент представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко і набрав 29,69%. Пізніше Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними результати виборів на окрузі.

Сам Шевченко заявив про крадіжку голосів і про те, що окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.

Пізніше Олександр Шевченко заявив про те, що суд скасував підсумковий протокол окружного виборчкому на 87-му окрузі, але "Слуги народу" стали запевняти, що суд не відміняв результати, а Шевченко обманює. 2 травня Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

5 травня Центрвиборчком відмовився реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

19 травня ЦВК все ж оголосив Вірастюка обраним депутатом Верховної Ради.

5 червня Верховна суд визнав Вірастюка народним депутатом.