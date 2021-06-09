Обговорювали відкати: активіст записував розмови з депутатами і чиновниками

Слідчі, які займаються справою опального одеського «активіста» Євгена Резвушкіна, отримали в своє розпорядження нові докази його участі в рейдерських схемах і кришуванні різного роду нелегального бізнесу, повідомляє Думська.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, під час обшуку у фігуранта вилучили електронні носії, на яких зберігаються записи його телефонних розмов з депутатами одеської міської та обласної рад, а також високопоставленими поліцейськими чинами регіону.

З'ясувалося, що Резвушкін тривалий час записував на диктофон обговорення незаконних схем зі своїми покровителями з органів влади.

За інформацією нашого співрозмовника, зараз покровителі «активіста» докладають усіх зусиль, щоб знищити ці записи.

Відзначимо, 3 червня Резвушкіна затримали за підозрою в «кришуванні» незаконного казино в Біляївському районі.

За даними прес-служби ГУНП, 44-річний правопорушник, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у власниці підпільного бізнесу щомісячну плату - 80 тисяч грн за забезпечення «підтримки». У разі невиконання вимоги він погрожував їй фізичною розправою та знищенням майна.

Євген також фігурує в кримінальному провадженні, відкритому за ознаками частини 3 ст. 298 КК України (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини). Йдеться про розграбування царського скіфського кургану в селі Скобелеве Казанківського району Миколаївської області.