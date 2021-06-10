Названі самі економічні авто в різних класах

Після купівлі автомобіля доводиться постійно за нього платити й надалі. Машини потребують значних витрат на заправку, повідомляє Обозреватель.

Вартість цього дозволяє визначити, скільки доведеться витрачати на авто. Здавалося б, невеликі відмінності в економії пального можуть додати багато грошей до вартості володіння транспортним засобом протягом багатьох років. Сайт Yahoo Finance﻿ підібрав найекономніші автомобілі за витратою палива в різних класах.

Hyundai Accent – найекономніший седан. Джерело: Hyundai

Першими у рейтингу йдуть седани. Найекономнішими серед них є Hyundai Accent, який витрачає 6,0 літрів на 100 км, Mitsubishi Mirage G4, який витрачає 6,3 літрів, та Honda Civic EX, в якого йде 6,5 літрів.

Найбільш економним хетчбеком виявився Mitsubishi Mirage. Джерело: Вікіпедія

Серед купе найбільш економними визнали Honda Civic EX (6,7 л), BMW 4 Series (8,7 л) та Subaru BRZ (8,7 л). Найкращими хетчбеками у цьому списку названі Mitsubishi Mirage (6,0 л), Kia Rio (6,5 л) та Toyota Corolla (6,7 л).

Ford Expedition та Lincoln Navigator витрачають по 12,3 л на 100 км. Джерело: Motor1

Найекономнішими компактними позашляховиками є Ford Escape Hybrid (5,7 л), Toyota RAV4 Hybrid (5,8 л) та Subaru Crosstrek Hybrid (6,7 л). Серед великих позашляховиків назвали дві моделі, які витрачають по 12,3 літрів палива на 100 км: Ford Expedition та Lincoln Navigator.

Ram 1500 та Ford F-150 – найекономніші повнорозмірні пікапи. Джерело: Motor1

Найбільш економними середніми пікапами назвали Ford Ranger (10,2 л), Honda Ridgeline та Chevrolet Colorado, які витрачають по 10,6 літрів палива на 100 кілометрів. Серед повнорозмірних пікапів зекономити найбільше дозволять Ram 1500 (10,6 л), Ford F-150 (10,6 л) та Chevrolet Silverado 1500 (11,2 л).