Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok

Президент США Джо Байден у середу розпорядився скасувати укази колишнього президента США Дональда Трампа, який намагався заборонити роботу на американській території низки застосунків китайського виробництва, зокрема TikTok і WeChat, ідеться у заяві, оприлюдненій Білим домом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наступні укази скасовуються: указ президента США 13 942 від 6 серпня 2020 року... і указ президента США 13 943 від 6 серпня 2020 року" – йдеться в заяві.

Обидва укази стосуються діяльності розроблених у Китаї застосунків TikTok і WeChat на території США.

Байден також скасовує указ президента про роботу китайських застосунків від 5 січня 2021 року.

Тоді адміністрація США вважала, що китайські сервіси становлять загрозу для національної безпеки США, оскільки мають доступ до особистих даних американців. Водночас укази Трампа на практиці виконувалися не повністю, оскільки деякі їх положення оскаржили в суді.

Нинішня адміністрація має намір здійснити свій власний аналіз, спрямований на оцінку ризиків у сфері безпеки, щодо застосунків, розроблених у Китаї, зазначає агентство Associated Press. У новому указі йдеться, що міністерство торгівлі США має зробити аналіз на підставі чітких даних про транзакції, пов'язані із застосунками, які розроблені в Китаї або контролюються ним. Потім відомство має дати рекомендації про те, як далі захищати особисті дані американців.