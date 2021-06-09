Кулеба розповів про дії України в разі нового нападу Росії

Україна буде відбивати можливий новий напад російської армії всіма можливими способами, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Берліні на спільному брифінгу з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.

"Якщо Путін почне нову фазу війни, то російська армія, озброєна новітньою зброєю, буде знову атакувати Україну, а ми будемо захищатися тим, що маємо в розпорядженні. Це буде нова жахлива реальність, з якою нам доведеться зіткнутися" , — сказав Кулеба.

Міністр висловив сподівання, що до нового нападу Росії на Україну не дійде.

Кулеба висловив подяку Маасу за те, що Німеччина зосереджує увагу на політичному врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі.