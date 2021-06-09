Зростання цін на м'ясо: виробники звернулися до Зеленського

В Україні необхідно не допустити проявів податкової дискримінації при формуванні механізму справляння податків на виробників м'ясної промисловості, повідомляє UBR.

Про це заявляють в асоціації "М'ясний галузі".

Там підготували відкрите звернення до президента Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкова і народним депутатам. У ньому представники асоціації наголошують на необхідності стримування зростання цін на м'ясо для населення.

Зокрема, автори звернення вказують, що через зменшення ставки ПДВ тільки на живих свиней і велику рогату худобу ціни для споживачів на м'ясо і м'ясні продукти виросли на 6-10%.

"М'ясокомбінати змушені доплачувати різницю ПДВ, що і призводить до збільшення ціни рітейлу, а потім і для споживачів. Крім того, Україна буде втрачати 20 млрд грн щорічно через тіньові оборудки, які, до того ж, збільшують кількість фальсифікату", - йдеться у зверненні.

Відзначається, що зниження ставки ПДВ, зокрема на живих свиней, є дискримінаційною нормою по відношенню до підприємств, які знаходяться на загальній системі оподаткування і "сумлінно платять податки в бюджет".