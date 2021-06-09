Що очікується на валютному ринку в четвер

Тренд на зміцнення національної валюти, який набрав швидкість в останні дні на міжбанківському валютному ринку, сьогодні був змушений зменшити оберти. Причиною стали безпрецедентно жорсткі дії Національного банку, якого подальше падіння безготівкового долара явно не влаштовує.

Третій день поспіль нерезиденти продовжують активно продавати валюту. Вчора стала зрозуміла причина: іноземні інвестори знову серйозно зацікавилися українськими цінними паперами і взяли активну участь в черговому аукціоні Міністерства фінансів. Для того, щоб оплатити придбані на ньому ОВДП, вони і продавали долари. Національний банк, довгий час був відсутній на міжбанківському валютному ринку, третій день поспіль проводить по кілька інтервенцій в день, щоб хоч якось стримати падіння безготівкового долара. Ходять чутки, що це було однією з умов іноземців: віддавати валюту задешево вони явно не хотіли. Саме тому сьогодні відразу ж після старту торгової сесії Національний банк вийшов з інтервенцією і за кілька секунд придбав 20 млн доларів за ціною 27,10 гривень. Після цього регулятор вирішив знизити ціну викупу на 2 копійки. Ще близько 100 млн доларів НБУ придбав по 27,08 гривень, але не пішов з ринку, як того очікували нечисленні вичікують покупці, а залишився і навіть не знизив в черговий раз ціну викупу. Такі дії Нацбанку здивували ринок. Ті, хто розраховував, що сьогодні долар просяде до 27 гривень рівно, були розчаровані і змушені виставляти свої заявки дорожче рівня, який захищав НБУ. В результаті котирування трохи відскочили вгору, хоч і залишилися нижче за рівень закриття вівторка.

Закрили торги середовища на 1 копійку на купівлі і на 2 копійки на продажу нижче, ніж в вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,05 / 27,14 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися вже вчорашнього: спред на старті склав 9 копійок. Саме «нескромність» покупців, які виставили на старті заявки на рівні 27,05 гривень, а також їх мала кількість (інші тримали паузу до останнього) і змусило НБУ порушити свої правила і з'явитися вже о 9:40. Крім НБУ, покупці взяли всього 1 млн доларів. Розуміючи, що ситуація може вийти з-під контролю, НБУ тут же виставив «безрозмірний» ордер за ціною 27,08 гривень. Серед продавців сьогодні особливо виділявся Citibank, який представляє інтереси нерезидентів. Втім, він знаходився на ринку недовго і вже до 11 години пішов. Відчувалося, що кількість продавців сьогодні менше, ніж вчора: налякані падінням долара експортери вже розпродали, а спекулянти, навпаки, вичікували момент, щоб почати фіксувати прибуток. Після обідньої перерви, коли НБУ, який викупив ще 100 млн доларів, не пішов, спекулянти почали діяти. Їх заявки в діапазоні від 27,08 до 27,10 гривень дали зрозуміти, що нижче вони вже не чекають. Фіксацією прибутку і ознаменувався кінець сьогоднішньої торгової сесії.

Котирування закриття - 27,09 / 27,11 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні впав на 62 млн у порівнянні з вівторком і склав 257,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,0936 гривень.

Офіційний курс долара на 10 червня встановлений на позначці 27,0906 гривень за долар, зниження на 8,58 копійки.

Офіційний курс євро на 10 червня встановлений на позначці 33,0248 гривні за євро, зниження на 8,56 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2182. Сьогодні євро в черговий раз спробував вирости на хвилі падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій США. Але, дійшовши до позначки 1,2217 долара, потрапив під хвилю продажів проти американського долара і впав до 1,2170 долара.

Російського рубля пощастило набагато більше: він зміцнився до 72 рублів за долар і тільки до вечора, коли американський долар почав відростати до решти валют, трохи скорегував своє зростання. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,20-72,28 рубля за долар. В Україні готівковий рубль сьогодні подорожчав на 1 копійку, до 3,71-3,73 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в четвер

Незважаючи на вражаючий обсяг проданої сьогодні на міжбанку валюти, він все ж був менше, ніж вчора. На думку учасників торгів, хвиля великих продажів закінчилася, і завтра ринок може знову повернутися до звичних обсягів. Головне питання: як себе поведуть в цій ситуації покупці валюти? Вони можуть або поквапитися закрити свої потреби, побоюючись зростання котирувань, або взяти паузу і почекати до наступного тижня, розраховуючи на відновлення розпродажів. Відповідно, котирування безготівкового долара або замруть на досягнутих рівнях, або трохи зростуть.

Готівковий долар в столиці сьогодні подешевшав ще на 4 копійки, до 27,06-27,07 гривень: за такою ціною його були готові віддавати оптові обмінні пункти. І навіть зупинка зниження на міжбанку поки не викликала хвилю покупок на готівковому ринку. Але завтра все може змінитися. Якщо безготівковий долар підросте хоча б на кілька копійок, з'являться ті, хто захочуть конвертувати гривню в долар "на черговому дні», і тоді готівковий долар теж може вирости. Зниження цінника завтра точно чекати не варто.

Незрозумілою залишається ситуація з євро. На FOREX всі спроби євро вирости поки не увінчалися успіхом. Готівковий євро сьогодні знову вчинив спробу піти нижче 33 гривень, але так дешево продавати євро, схоже, не готові: там, де з'являлися продажу по 32,97-32,99 гривень, євровалюту тут же розбирали. Втім, якщо завтра готівковий долар перестане падати, до готівкового євро теж може виникнути сильний інтерес, і тоді сьогоднішні ціни здадуться більш ніж привабливими.

Що стосується російського рубля, його зміцнення вже тиждень іде паралельно зі зміцненням гривні, тому ціна готівкового рубля сьогодні і виросла всього на 1 копійку. Якщо ж завтра рубля вдасться пробити рівень підтримки 72 рубля, то ціна на готівковий рубль в столиці може повернутися до 3,72-3,75 гривень за 10 рублів. Більш істотне зростання зараз малоймовірний.