Селяни на Волині самостійно лагодять дороги (відео)

Жителі села Духче та Сокіл Рожищенської громади скинулися грішми, щоб вирівняти три кілометри автошляху. До збору коштів долучилися майже усі місцеві жителі, – розповів ініціатор ремонту Юрій Сасовський, повідомляє 24 Канал.

Жителі села Духче та Сокіл Рожищенської громади скинулися грішми, щоб бодай вирівняти три кілометри автошляху. До збору коштів долучилися майже усі місцеві жителі, – розповів ініціатор ремонту Юрій Сасовський.

На зібрані кошти селяни найняли грейдер. Першими ремонтувати дорогу почали жителі села Духче.

"Грейдер трошки розібрався нам з цією дорогою, ями позакидав, мусили, якщо держава не може" , – каже Юрій Сасовський.

На ремонт селяни зібрали орієнтовно сім тисяч гривень.

Від Духча до обласного центру – майже пів сотні кілометрів. До колишнього районного центру Рожище – 20. Про ініціативу жителів села Духче дізналися у сусідньому Соколі. Там теж почали збирати гроші на облаштування дороги.

Просити односельчан відремонтувати дорогу в складчину не довелося, каже пенсіонерка Надія Піскунова.

"По хатах не ходили, а люди самі несли, як почули, що збираємо гроші на дорогу.У нас по вулиці самі вдови і ті подавали гроші, в яких пенсія 1700 гривень і ті дали по 100 гривень" , – каже пенсіонерка.

Тергромада до ремонту дороги не долучилася. Як розповів Суспільному староста Олександр Сасовський, тендер на обслуговування цієї дороги оголошений і результати торгів будуть відомі в серпні.

“На даний момент ми не можемо долучитися. Зараз ця дорога ні в якому підпорядкуванні”, – каже староста тергромади .

За коментарем журналісти звернулося до служби місцевих автодоріг. Як розповів фахівець зі зв’язків з громадськістю Микола Комаровський, автомобільна дорога С 031316 Берегове-Духче-Сокіл є в компетенції автомобільних доріг місцевого значення. Підприємство, яке обслуговувало її, вже використало свій фонд щебеню. Тому нині дорожники очікують завершення тендеру, де буде обрано нового підрядника.