Жодних гарантій невступу України в НАТО немає - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що гарантій невступу України в НАТО немає, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є формальні обмеження, але якихось гарантій невступу України в НАТО немає", - сказав Путін в інтерв'ю ведучому програми "Москва. Кремль. Путін" Павлу Зарубіну (телеканал Росія-1).

"Зараз американські партнери говорять, що нічого не обіцяли ні Україні, ні українському керівництву, зокрема президенту Зеленському. Звідки ми це знаємо? Можна собі уявити, що план вступу України в НАТО обговорюється, у всякому разі, ніхто не говорить "ні"", - заявив президент РФ.

Путін не виключив, що заяви США про те, що президент Джо Байден не говорив у розмові з президентом України про надання Києву плану дій щодо вступу в НАТО можуть бути пов'язані з майбутнім самітом лідерів РФ і США.

"Може бути просто вони йому (Зеленському) сказали: "знаєш що, ти зарано виліз, рано ще про це говорити. І не до місця ти виліз, тому що зараз намічається зустріч на вищому рівні двох президентів. Чого ти нам заважаєш? Псуєш нам обстановку перед самітом? Помовчати не міг кілька днів", - сказав російський лідер.

Путін також заявив, що Київ пропонував обговорити в ході російсько-українського саміту питання міжнародної безпеки, хоча варто було б обговорити проблеми в двосторонніх відносинах

"Справа в тому, що, коли ми запитали на рівні адміністрації, про що ж пропонується поговорити (в ході саміту), ми отримали відповідь. Вам здасться, може, це дивним. Не думаю, що тут є якийсь секрет. Але в цілому пропонувалося говорити про міжнародну безпеку. Але мені здається, що у нас в двосторонніх відносинах стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", - сказав президент РФ.

За словами Путіна, "не дуже зрозуміло", що Київ вкладає в поняття міжнародної безпеки, яке слід обговорити з Росією.

Президент РФ назвав абсолютно неприйнятним і таким, що не відповідає міжнародному праву український законопроект про корінні народи. За словами Путіна, законопроект про корінні народи став потужним ударом по росіянам.

"Взагалі сам по собі розподіл на корінні, першосортні категорії людей, другосортні і так далі - це вже точно скидається, нагадує теорію і практику нацистської Німеччини", - заявив Путін. Також він задався питанням про те, як бути людям "зі змішаною кров'ю".

"Як бути? Сам Зеленський єврей за національністю, я не знаю, у нього, можливо, там, кров намішано. Що робити ось з цими людьми?... Що стосується всіх народів, які є некорінними, то це для всіх погано, але для російського народу це має особливе значення", - сказав Путін.

Він нагадав, що, згідно з переписом радянського періоду, йдеться про мільйони людей, які писали себе росіянами і проживали на цій території.

Російський лідер вважає, що міжнародні організації не будуть реагувати на український законопроект про корінні народи, оскільки Україну розглядають все більше в світі як антипод Росії і вважають за краще її не зачіпати.