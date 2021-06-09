У Франції замінили мера, який керував містом з в’язниці

Французький мер, який продовжував керувати своїм містом із в'язниці після засудження за зґвалтування, був офіційно замінений після місяців тиску та критики з боку жіночих правозахисних організацій, повідомляє Европейская правда.

Міська рада міста Дравей обрала заступника мера Рішара Привата на заміну Жоржу Трону, який подав у відставку наприкінці травня після більш ніж 25 років перебування на чолі - включаючи чотири місяці управління містом з тюремної камери.

Трон у лютому почав відбувати трирічне покарання за зґвалтування співробітниці міської ради та сексуальні домагання.

У своїй заяві про звільнення наприкінці травня він написав про "дуже болюче рішення" відмовитись від посадових обов'язків мера, аргументуючи це тим, що його все ще слід вважати невинним, оскільки він не вичерпав усіх судових апеляцій.

Його рішення продовжувати керувати Дрейвелем, містом із 30000 жителів у південному передмісті Парижа, обурило опозиційних політиків та правозахисні групи.

Трон залишається міським радником та членом обласних зборів, але останній мандат закінчується наприкінці місяця.