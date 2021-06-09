У центрі Львова бабуся трощила електросамокати

У центрі Львова літня жінка нищила припарковані електросамокати. Перехожі робили їй зауваження, проте бабуся на це не реагувала, повідомляє РБК-Украина.

На ньому видно, що літня жінка один за одним кидає на землю електросамокати. На зауваження перехожих бабуся не реагувала.

У мережі пишуть, що ймовірно жінка хотіла покататись. Однак, коли у неї не вийшло, то вона почала трощити електросамокати.

Зазначимо, що у Львові це вже не перший випадок, коли місцеві жителі нищать самокати. Їх викидали у фонтан на площі Ринок та у смітники.