Везти товари з-за кордону стане дорожче

Кабмін рекомендував Верховній Раді прийняти зміни до Митного кодексу, якими пропонується знизити ліміт на безмитне ввезення товарів в Україну, повідомляє UBR.

З відповідною ініціативою уряд звернувся до парламенту в середу, 9 червня, затвердивши законопроект із згаданими законодавчими новаціями.

Зокрема, Кабмін пропонує встановити межу вартості на ввезення товарів без оподаткування через пункти пропуску, відкриті для повітряного і морського сполучення, в ручній поклажі або багажі на рівні € 430 замість нинішніх € 1000..

Через інші пункти пропуску безмитне перевезення через кордон зменшується з € 500 до € 300.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, український уряд продовжує адаптацію свого законодавства до процедур, визначених в ЄС і передбаченим угодою про асоціацію.

З іншого боку, згідно з цим же законопроектом, від оподаткування пропонується звільнити наукові прилади та обладнання, але за умови, що вони призначені для некомерційних цілей. Тобто, витрати для галузі науки і освіти повинні зменшитися.

Одночасно з цим звільняються від податків за ввезення обладнання ті підприємства, які переносять свою діяльність на територію України.