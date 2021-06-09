Везти товари з-за кордону стане дорожче
Кабмін рекомендував Верховній Раді прийняти зміни до Митного кодексу, якими пропонується знизити ліміт на безмитне ввезення товарів в Україну, повідомляє UBR.
З відповідною ініціативою уряд звернувся до парламенту в середу, 9 червня, затвердивши законопроект із згаданими законодавчими новаціями.
Зокрема, Кабмін пропонує встановити межу вартості на ввезення товарів без оподаткування через пункти пропуску, відкриті для повітряного і морського сполучення, в ручній поклажі або багажі на рівні € 430 замість нинішніх € 1000..
Через інші пункти пропуску безмитне перевезення через кордон зменшується з € 500 до € 300.
Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, український уряд продовжує адаптацію свого законодавства до процедур, визначених в ЄС і передбаченим угодою про асоціацію.
З іншого боку, згідно з цим же законопроектом, від оподаткування пропонується звільнити наукові прилади та обладнання, але за умови, що вони призначені для некомерційних цілей. Тобто, витрати для галузі науки і освіти повинні зменшитися.
Одночасно з цим звільняються від податків за ввезення обладнання ті підприємства, які переносять свою діяльність на територію України.
"Цим кроком ми закликаємо великі підприємства починати роботу в Україні, інвестувати тут і створювати нові робочі місця", - сказав Шмигаль.