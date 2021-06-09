Урядовий макропрогноз передбачає зростання середньомісячної зарплати на 4,4%

Урядовий макропрогноз передбачає зростання середньомісячної зарплати з урахуванням інфляції на 4,4% у 2022 році, а також на 6,1% і 5,6% у наступних два роки, свідчить постанова на "Урядовому порталі" від 31 травня №586, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2022 році очікується на рівні 5,368 трлн грн, а також 5,993 трлн грн і 6,651 трлн грн у 2023-2024 роках.

Водночас річна інфляція в середньому в 2022 році становитиме 7,2%, а на кінець року (грудень проти грудня) - 6,2%. У наступні два роки зростання середньої річної інфляції становитиме 6% і 5,2%, а на кінець року (грудень проти грудня) - 5,3% і 5% у 2023-му і 2024 роках відповідно, зазначено в постанові.

Загалом макропрогноз передбачає зростання ВВП у 2022 році на 3,8%, у 2023-му - на 4,7% і у 2024-му - на 5%, свідчить макропрогноз.

Окрім того, індекс виробників промислової продукції в наступному році грудень проти грудня зросте на 7,8%, а у 2023-2024 роках - на 6,2% і 5,7% відповідно.

Згідно з постановою, середньомісячна зарплата співробітників у 2022 році в Україні становитиме 15,26 тис. грн, у наступні два роки - 17,16 тис. грн і 19,06 тис. грн відповідно.

Як зазначено в документі, зростання рівня безробіття наступного року очікується на 8,5%, у 2023-му - на 8%, у 2024-му - на 7,8%.

Макроекономічний прогноз також передбачає зростання експорту у наступному році на 6,5% за зростання імпорту на 9,2%. У 2023-му, як прогнозується, експорт зросте на 7,7% за зростання імпорту на 9,4%, а у 2024-му ці показники очікуються на рівні 7,9% і 8,6% відповідно.

Дефіцит торговельного балансу в 2023 році передбачено в прогнозі на рівні 8,595 млрд грн, із подальшим збільшенням до 10,623 млрд грн і 12,096 млрд грн у 2023-му і 2024 роках, зазначено в документі.