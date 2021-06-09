Блискавка вдарила в дівчину, коли та розмовляла по мобільному

У Житомирській області блискавка вдарила дівчину, яка під час грози в будинку розмовляла по телефону. Інцидент стався 8 червня у с. Малий Кривотин, повідомляє Журнал Житомира.

"Блискавка вразила дівчину в будинку під час розмови по мобільному телефону. Постраждала госпіталізована в реанімаційне відділення центральної лікарні", - йдеться в повідомленні Управління з питань ЦЗ населення і оборонної роботи Житомирської ОДА.

В даний час потерпіла, 2006 року народження, перебуває в травматологічному відділенні лікувального закладу. Стан її здоров'я середнього ступеня тяжкості.