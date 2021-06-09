Аномальна негода на Донбасі: в Маріуполі затопило вулиці

У Маріуполі Донецької області пройшли аномальні дощі, у місті випала місячна норма опадів. Місто частково лишилося без світла, багато будинків затоплені, люди пересуваються вулицями на човнах або по пояс у воді, повідомляє Украина24.

Маріуполь опинився під водою за лічені години, потужна злива не вщухала ані на мить. Машини затоплювало, вулицями плавали баки для сміття.

Житель Маріуполя Юрій Бандуров розповів, що зранку, вийшовши на вулицю, власну автівку знайшов не одразу, оскільки її на десяток метрів змило водою.

Вода крізь двері просочувался у під'їзди і затоплювала підвали. На одному з підприємств струменем води вирвало металеві ворота.

"Струмок вийшов з берегів і рівень води у дворі стояв півтора метри. В нас затопило 8 автомобілів, дуже багато мулу було" , - каже директор ремонтного підприємства Олег Трухмаєв.

Збитки підраховують і в місцевій бібліотеці – вода сочилася з підвалів, намокли усі меблі. Та найбільше співробітники хвилюються, що від сирості можуть зіпсуватися книжки.

"Поки ще з аварійного входу текла вода, ми давали раду самі. І пішла вода вже з підвалу, прямо струмочками. Ми вже нічого не могли зробити, відкрили двері і вона йшла вже як водоспад" , - повідомила заступниця директора дитячої бібліотеки імені А.П . Чехова Наталя Тюхай.

Найбільше ж лиха негода завдала приватним будинкам. До кінця дня рятувальні служби обіцяють ліквідувати наслідки негоди. Проте синоптики обіцяють – дощі заливатимуть Донеччину увесь тиждень.