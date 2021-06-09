Влада США закупить 500 млн доз COVID-вакцини Pfizer для світу

Адміністрація президента США прийняла рішення про закупівлю 500 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва фармацевтичної компанії Pfizer, щоб потім передати їх світу, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомили відразу три джерела, близьких до Білого дому з посиланням на видання The Washington Post.

Масштабна закупівля вакцин є частиною реалізації зусиль по вакцинації населення світу.

Президент США Джо Байден має оголосити про свій план на саміті країн "Великої сімки", який буде проходити у Великобританії 11-13 липня.