Путін розповів, хто в Україні хотів підписати Мінські угоди

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Кремль не за своєю примхою схиляє Київ до діалогу з "республіками" Донбасу. Цього вимагають Мінські угоди. Причому поставити під ними підписи представників "ЛДНР" умовив Петро Порошенко, повідомляє Страна.ua.

Про це Путін розповів 9 червня в інтерв'ю, що з'явилося в ефірі телеканалу "Росія 24".

"Що стосується Донбасу і київської влади сьогоднішніх - це не наша, не моя примха, щоб київська влада розмовляли з людьми з Донбасу. Так прописано в Мінських угодах, і під ними стоять підписи невизнаних" республік ЛНР, ДНР ". Підписи стоять", - повторився російський лідер.

За його словами, саме тодішній президент України Петро Порошенко наполіг, щоб під документом поставили підписи керівників двох "республік" Донбасу.

"Більш того, тодішній президент Петро Порошенко наполягав, щоб вони поставили підписи. А представники Донбасу, до речі кажучи, не хотіли цього робити. Нам довелося провести з ними велику роботу. Ми переконали, що це доцільно, це потрібно зробити. А тепер київська влада не хочуть з ними розмовляти ", - констатував Путін.

Він також нагадав, що офіційний Київ ніяк не відреагував на вбивство лідера "ДНР" Олександра Захарченко.