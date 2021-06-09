Суд Москви визнав фонди і штаби Навального екстремістськими
Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією та Фонд захисту прав громадян, засновником яких є лідер російської опозиції Олексій Навальний, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями, повідомляє Деловая столица.
Таке рішення суд прийняв на засіданні сьогодні, 9 червня, за клопотанням прокуратури Москви.
"Рішенням Московського міського суду задоволено адміністративний позов прокуратури міста Москви до некомерційної організації "Фонд боротьби з корупцією", некомерційної організації "Фонд захисту прав громадян", громадського руху "Штаби Навального", — йдеться в повідомленні.