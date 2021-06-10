У Польщі парашутист перервав футбольний матч (відео)

Парашутист приземлився на поле під час матчу четвертого дивізіону чемпіонату Польщі між молодіжними командами "Олімпії Ельблаг" і "Пізи Барчево". Через інцидент поєдинок довелося тимчасово призупинити, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання wiadomosci.wp.pl﻿, на 66-й хвилині зустрічі екстремал здійснив посадку в центральному колі стадіону. Головний арбітр зустрічі не розгубився і жартома нагородив парашутиста жовтою карткою.

Момент із його приземленням зняв один з глядачів, який записував матч на відео. Він зізнався, що ще ніколи не бачив нічого подібного.

Відзначимо, що "Олімпія" здобула розгромну перемогу над "Пізою" з рахунком 6:3. Спочатку господарі забили своїм суперникам шість голів, а потім розслабилися і дозволили їм відіграти три м'ячі.

Після 32 турів чемпіонату "Олімпія" посідає восьме місце в таблиці з 47 очками, а клуб із Барчево йде на 11-му рядку. У його активі 44 пункти.