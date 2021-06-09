Путін прокоментував нову форму збірної України з футболу

Президент Росії Володимир Путін вважає, що нова форма збірної України на Євро-2020 нехтує "волею" кримчан, маючи на увазі незаконний референдум щодо "приєднання" українського півострова до Росії, повідомляє Українська правда.

"Тут немає ніякої новизни. Позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вони нехтують волевиявленням народу, волевиявленням кримчан, що теж не дуже в'яжеться з розумінням того, що таке демократія" , - заявив Путін в ефірі "Росія 1".

Путін також каже, що не здивований дизайном української форми, оскільки тут позиція Києва послідовна – нехтування "волевиявленням" мешканців Криму.

На новій формі збірної зображений контур кордонів України, зокрема із Кримом, який у 2014 році окупувала Росія. Там також є слова "Слава Україні! Героям слава!".