Вітренко заявив про нелогічність пом'якшення санкцій "СП-2" напередодні виборів

Пом'якшити санкції з боку США до проєкту "Північний потік-2" перед виборами в Німеччині - вкрай нелогічно, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у коментарі Аtlantic Сouncil під час свого візиту в США.

"Враховуючи важливість [для США] хороших відносин з Німеччиною, з тактичної точки зору США повинні були зупинити трубопровід до тих пір, поки після виборів не буде сформована нова німецька коаліція, що відображає погляди німецького народу. Пом'якшувати санкції зараз немає сенсу, оскільки в Німеччині скоро з'явиться нова політична реальність" , - зазначив Вітренко.

Як повідомляє Аtlantic Сouncil, в Німеччині існує сильна опозиція до російського газопроводу з боку зелених і екологічних груп. Однак Вітренко не впевнений, що цього виявиться достатньо, щоб зірвати "Північний потік 2".

За його словами, російський газ більше не буде протікати через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2" і завершення чинного п'ятирічного контракту у 2025 році.

Голова правління також НАК повідомив, що втрата російського транзиту газу стане серйозним економічним ударом для України. Це також розв'яже Путіну руки у військовому відношенні та може прокласти шлях до серйозної ескалації вогнища семирічного конфлікту між двома країнами.