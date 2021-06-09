Байден заявив про рішучість США грати роль лідера на світовій арені

Байден заявив про рішучість США грати роль лідера на світовій арені

Сполучені Штати сповнені рішучості грати роль сильного лідера на міжнародній арені. Про це заявив в середу на зустрічі з американськими військовослужбовцями після прибуття до Великобританії президент США Джо Байден, повідомляє ТАСС.

"Ми віддані тому, щоб вести за собою з силою", - сказав глава адміністрації США.

При цьому він нагадав, що прибув до Європи для участі в ряді самітів, в тому числі російсько-американському.

"Я їду на Групу семи, потім на міністерську зустріч НАТО (очевидно, він мав на увазі саміт - ред.), А потім зустрічатися з паном Путіним, щоб поставити його до відома про те, що я хочу, щоб він знав", - сказав Байден.

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