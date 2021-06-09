Байден заявив про рішучість США грати роль лідера на світовій арені

Сполучені Штати сповнені рішучості грати роль сильного лідера на міжнародній арені. Про це заявив в середу на зустрічі з американськими військовослужбовцями після прибуття до Великобританії президент США Джо Байден, повідомляє ТАСС.

"Ми віддані тому, щоб вести за собою з силою" , - сказав глава адміністрації США.

При цьому він нагадав, що прибув до Європи для участі в ряді самітів, в тому числі російсько-американському.