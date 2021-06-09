Байден заявив про рішучість США грати роль лідера на світовій арені
Сполучені Штати сповнені рішучості грати роль сильного лідера на міжнародній арені. Про це заявив в середу на зустрічі з американськими військовослужбовцями після прибуття до Великобританії президент США Джо Байден, повідомляє ТАСС.
"Ми віддані тому, щоб вести за собою з силою", - сказав глава адміністрації США.
При цьому він нагадав, що прибув до Європи для участі в ряді самітів, в тому числі російсько-американському.
"Я їду на Групу семи, потім на міністерську зустріч НАТО (очевидно, він мав на увазі саміт - ред.), А потім зустрічатися з паном Путіним, щоб поставити його до відома про те, що я хочу, щоб він знав", - сказав Байден.