Померла виконавиця головної ролі в "Три горішки для Попелюшки"

Померла знаменита чеська актриса, виконавиця головної ролі у фільмі «Три горішки для Попелюшки» Либуше Шафранкова. Їй було 68 років. Про це повідомив син актриси Йозеф Абрагам. Шафранкова довгий час боролася з важкою недугою - раком легенів, повідомляє 420on.

Либуше Шафранкова народилася 7 червня 1953 року в Брно. З дитинства вона захоплювалася театром, в Брно вона закінчила театральне училище. Потім вона переїхала до Праги, де грала на сцені відомого авторського празького театру «Драматичний клуб». Тут же вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком - відомим чеським актором Йозефом Абрагамом.

Успіх до актриси прийшов після фільму «Бабуся» за романом відомої чеської письменниці Божени Немцовой. У 19 років вона зіграла головну роль у фільмі-казці «Три горішки для Попелюшки» режисера Вацлава Ворлічек. З цього моменту на Шафранкова обрушилася всенародна любов і вона стала однією з найпомітніших фігур чеського кінематографа. Шафранкова знімалася у фільмах «Русалочка» (1975), «Принц і Вечірня Зірка» (1979), «Третій принц» (1982), «Свято пролісків» (1983), «Коля» (1996) та ін.

З 2014 року Либуше Шафранкова боролася з раком легенів. У минулому році через проблеми зі здоров'ям вона відмовилася від зйомок казки «Маманек», де повинна була зіграти королеву.

«Її завжди називали Лібушка, і ніколи - Лібуше, тому що вона була такою милою дівчиною, що не можна було сказати інакше. Лібушка була неймовірно талановитою актрисою », - розповів сценарист Зденек Сверак.