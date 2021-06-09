НАТО буде розвивати військову активність в Арктиці

Країни Північноатлантичного альянсу мають намір в найближчі роки наростити комерційну і військову активність в Арктиці, повідомляє ТАСС.

Про це в середу заявив верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО в Європі Тод Уолтерс в ході онлайн-конференції Атлантичної ради.

"Так як ми згадали Арктику, наша мета - розглянути [можливість] збільшення там своєї активності з комерційної та військової точок зору" , - сказав він.

За словами генерала, США і НАТО, зокрема, мають намір забезпечити в регіоні безпечну навігацію для комерційних суден у міжнародних водах, правила якої, як він стверджує, порушуються Росією і Китаєм.