Базу Іраку, де раніше були військові США обстріляли ракетами

Базу Іраку, де раніше були військові США обстріляли ракетами

База іракських ВВС Балад на північ від Багдада, на якій розквартировані іноземні фахівці, які обслуговують іракські винищувачі F-16, а також співробітники американської приватної військової компанії Sallyport Global, піддалася в середу ракетній атаці, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному державною службою Іраку з питань інформування у сфері безпеки.

"Три ракетних снаряда впали на базу ВПС Балад ввечері в середу", - наголошується в заяві, розміщеній на сторінці служби в Twitter.

У ньому наголошується, що постраждалих і руйнувань в результаті обстрілу немає. У минулому на авіабазі Балад була дислокована обмежена льотна група ВПС США, проте пізніше всі бойові підрозділи міжнародної коаліції покинули об'єкт.

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