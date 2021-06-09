Базу Іраку, де раніше були військові США обстріляли ракетами

База іракських ВВС Балад на північ від Багдада, на якій розквартировані іноземні фахівці, які обслуговують іракські винищувачі F-16, а також співробітники американської приватної військової компанії Sallyport Global, піддалася в середу ракетній атаці, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному державною службою Іраку з питань інформування у сфері безпеки.

"Три ракетних снаряда впали на базу ВПС Балад ввечері в середу" , - наголошується в заяві, розміщеній на сторінці служби в Twitter.

У ньому наголошується, що постраждалих і руйнувань в результаті обстрілу немає. У минулому на авіабазі Балад була дислокована обмежена льотна група ВПС США, проте пізніше всі бойові підрозділи міжнародної коаліції покинули об'єкт.