Путін заявив, що санкції США вже не могли запобігти "СП-2"
Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що у США вже не було шансів зупинити добудову "Північного потоку-2", тому вони і не ввели санкції, повідомляє Страна.ua.
Про це Путін згадав 9 червня в інтерв'ю, показаному в ефірі телеканалу "Росія 24".
"Ось тільки що більш-менш розібралися з" Північним потоком - 2 ". Але ж все, що робилося досі, явно суперечило інтересам Федеративної Республіки Німеччини. Робили Штати, тому що їм було так вигідно. Але тут вже далі було безглуздо чинити опір і вводити санкції, тому що його добудували. Перша нитка готова! Ніби як відмовилися від таких санкцій. Але США йдуть так, і таким темпом, і туди, куди вважають за потрібне. По суті, абсолютно ігноруючи інтереси інших учасників", - сказав Путін.