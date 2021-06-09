Путін заявив, що санкції США вже не могли запобігти "СП-2"

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що у США вже не було шансів зупинити добудову "Північного потоку-2", тому вони і не ввели санкції, повідомляє Страна.ua.

Про це Путін згадав 9 червня в інтерв'ю, показаному в ефірі телеканалу "Росія 24".