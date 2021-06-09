Захарова порадила Європі боятися "американського великого брата"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова e своєму Telegram-каналі порадила Європі боятися не «придуманих російських хакерів», а американського «великого брата», який постійно «підглядає і прослуховує, повідомляє Лента.Ру.

Вона нагадала про справу колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена і зазначила, що нещодавно про нього з'явилося викриття на основі опублікованих матеріалів звинувачення.

Захарова зазначила, що в кінці травня Європейський суд з прав людини виніс остаточне рішення у справі у зв'язку з розкритими Сноуденом фактами масової крадіжки даних мільйонів європейців і стеження за ними американськими спецслужбами за підтримки Великобританії та Швеції.

Офіційний представник додала, що події 15-річної давності повторилися і нині та пояснила, що за іронією долі тоді Швеція допомогла США стежити за Європою, а тепер Данія сприяла в шпигунстві за Європою і Швецією.

"Висновок простий: побоюватися європейцям, та й не тільки їм, треба не придуманих російських хакерів і китайських айтішників, а свого американського" великого брата ", який за ними постійно підглядає і їх регулярно прослуховує, викриваючи міф про власну кіберневинність", - уклала Захарова.