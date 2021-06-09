Поліція затримала чоловіка, який розгулював з гранатою по Харкову

У Харкові в під'їзді житлового багатоквартирного будинку по Салтівському шосе затриманий 27-річний місцевий житель з бойовою гранатою Ф-1, якого перед цим бачили на дитячому майданчику, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Правопорушник затриманий і доставлений в Харківське районне управління поліції № 2, де дає свідчення слідчим" , - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

О 17:47 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику біля одного з будинків по вулиці Руслана Плоходька знаходиться чоловік з предметом, схожим на гранату.

Менш ніж за пів години поліцейські, які виїхали на місце, встановили що чоловік перемістився в під'їзд будинку на Салтівському шосе. Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили у чоловіка предмет, який, за висновками фахівців вибухотехнічного управління виявився бойовою гранатою Ф-1. Боєприпас разом з запалом УЗРГМ вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають.