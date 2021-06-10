Іменинники 10 червня: яким ім'ям назвати дитину

Іменини - це духовний день близькості та єдності християнина зі своїм однойменним святим. Календар іменин підкаже вам, яке ім'я слід дати народженій в цей день дитині, і хто сьогодні святкує свої іменини, повідомляє УНИАН.

Чоловічі іменини 10 червня 2021 року

Денис: від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".

Захар: форма імені Захарій, Захарія, від давньоєврейського імені зехар'я - "Господь згадав", "пам'ятний Господу", "згаданий Господом", "пам'ятає Господа".

Ігнат: утворено від римського родового імені Egnatius, від латинського ignis - "вогонь".

Іраклій: від давньогрецького імені Хераклейос - "Гераклів", "належить Гераклу".

Макар: утворено від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Микита: від давньогрецького імені Нікетас, що походить від нікетес- "переможець".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Павла: походить від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Жіночі іменини 10 червня 2021 року

Олена, Алена, Ілона: від давньогрецького імені Хелене - "факел", "світоч", "світла".