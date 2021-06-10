Авіатроща винищувача над Чорним морем: у Болгарії запідозрили НАТО

Глава болгарської партії «Атака» Волен Сидеров пов'язав крах винищувача МіГ-29 військово-повітряних сил (ВПС) країни в небі над Чорним морем з військовими навчаннями НАТО, повідомляє Лента.Ру.

Про це лідер політичного осередку написав у Facebook.

«Чи є щось правдиве в інформації, що надходить з військових кіл, що винищувач, який розбився був використаний як мішень сил НАТО?» , - йдеться в публікації.

Він також від імені партії зажадав закрити американські бази на території Болгарії. В об'єднанні також оголосили про початок збору підписів для ініціювання референдуму про доцільність подальшого членства країни в Північноатлантичному альянсі.

Вночі 9 червня за виконанні тренувального завдання над морською акваторією Республіки Болгарія літак МіГ-29 зі складу болгарських ВПС втратив радіозв'язок і зник з радарів в 00:45 (збігається з київським). Пізніше повідомлялося про те, що винищувач впав в акваторію Чорного моря.