Європарламент має намір вивчити роль РФ у скандалі з літаком Ryanair

Європарламент має намір закликати Європейський Союз вивчити роль Росії в інциденті з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську для затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича, повідомляє Сьогодні.

Проєкт резолюції щодо дій влади Білорусі, голосування з якої має відбутися 10 червня, опубліковано на сайті Європарламенту. Євродепутати зазначають, що якщо участь росіян у злочинах режиму Олександра Лукашенко буде доведена, то проти них слід запровадити санкції, а посадку літака білоруською владою прямо називають "терористичним актом".

"Розслідування повинно вивчити можливу роль Росії у терористичному акті, скоєному білоруським режимом. Якщо це буде доведено, будь-який громадянин Росії, що прямо або побічно брав участь у цій операції, повинен зазнати санкцій у рамках глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини" , – йдеться в оприлюдненому документі.

У Європарламенті також підозрюють Росію і в інших аспектах причетності до режиму Лукашенко, зокрема фінансовій підтримці та допомозі спецслужбам.

Крім того, в резолюції пропонується обмежити доступ білоруських дипломатів до будівлі Європарламенту і розширити санкції проти Білорусі, аж до відключення від системи SWIFT і заборони для европейських компаній працювати з цією країною.