У Пентагоні заявили про відсутність термінів закриття в'язниці Гуантанамо

Адміністрація США поки не встановлювала чітких термінів закриття американської спецв'язниці в Гуантанамо (Куба, повідомляє ТАСС.

Про це повідомив в середу на регулярному брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

"Мені не відомо про те, що існують якісь встановлені терміни [закриття спецв'язниці]" , - зазначив він.

Кірбі розповів, що наразі Пентагон, Держдепартамент, Мін'юст, а також Рада національної безпеки при Білому домі "проводять ретельну перевірку, спрямовану на закриття об'єкта". Він допустив, що після її завершення буде відома точна дата закриття спецв'язниці.