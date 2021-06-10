У Пентагоні заявили про відсутність термінів закриття в'язниці Гуантанамо
Адміністрація США поки не встановлювала чітких термінів закриття американської спецв'язниці в Гуантанамо (Куба, повідомляє ТАСС.
Про це повідомив в середу на регулярному брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
"Мені не відомо про те, що існують якісь встановлені терміни [закриття спецв'язниці]", - зазначив він.
Кірбі розповів, що наразі Пентагон, Держдепартамент, Мін'юст, а також Рада національної безпеки при Білому домі "проводять ретельну перевірку, спрямовану на закриття об'єкта". Він допустив, що після її завершення буде відома точна дата закриття спецв'язниці.
"Президент [США Джо Байден] був серйозний, коли сказав, що хоче закрити цей об'єкт. Міністерство оборони підтримує цю мету, ми є невід'ємною частиною цього міжвідомчого процесу і будемо продовжувати працювати над цим", - зазначив прессекретар.