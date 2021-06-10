Арестович вказав на залежність ЗСУ від російського пального

У разі відмови від поставок палива з Росії та Білорусії українська армія може на місяць-два втратити боєздатність, повідомляє Лента.Ру.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив радник керівника офісу українського президента Олексій Арестович.

"У Росії та Білорусії ми закуповуємо 70 відсотків палива. Це ж паливо і для збройних сил насправді. Тобто, ми можемо принципово сказати "ні" і залишимося на місяць, на два без палива в Збройних силах України" , - відповів Арестович на питання про необхідність розриву відносин з Москвою і Мінськом.

Він також підкреслив, що якщо держава піклується про власні перспективи, про народ, то має проводити ревізію зовнішніх відносин і залишити ті, які необхідні країні. Радник нагадав, що в історії безліч прикладів, коли конфліктуючі країни не руйнували відносини остаточно, в тому числі торговельні.