Албанському президенту оголосили імпічмент

Парламент Албанії оголосив імпічмент президенту країни Іліру Мете за порушення Конституції та відсторонив його від займаної посади, повідомляє Лента.Ру.

Імпічмент підтримали 104 парламентарії, виступили проти тільки сім. Ще троє утрималися від участі в голосуванні. У найближчі три місяці питання про відсторонення Мете з посади розгляне Конституційний суд Албанії, передає Associated Press. Відзначається, що це перший випадок в історії країни, коли президента усуває парламент.

Голосування пройшло після того, як парламентське розслідування підтвердило недотримання Конституції з боку Мете. Президент порушив її «упередженим підходом» до правлячої Соціалістичної партії під час парламентської виборчої кампанії у квітні 2021 року.

В кінці квітня група депутатів від соціалістів зажадала провести розслідування відносно Мете. На їхню думку, президент країни винен у провокуванні нестабільності та насильства в Албанії, а також в зближенні з опозицією. Сам президент Албанії розкритикував розслідування парламенту, а імпічмент назвав незаконним.