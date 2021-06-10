"Сосискова війна": Британія і ЄС пригрозили один одному

Великобританія і Європейський союз (ЄС) не зуміли домовитися про регулювання поставок товарів до Північної Ірландії після Brexit і обмінялися погрозами у своєму протистоянні з цього питання, прозваним сосисочною війною, повідомляє Лента.Ру.

Таку назву гострі дискусії Лондона і Брюсселя отримали в пресі через те, що вони стосуються ввезення у Північну Ірландію м'ясної продукції з інших частин Британії.

Домовленостей про розв'язання протиріч намагалися досягти британський міністр з питань Brexit Девід Фрост і єврокомісар Марош Шефчович, пише Reuters.

"Ніякого прориву немає. Втім, провалу теж, ми продовжуємо вести переговори" , - пояснив Фрост журналістам.

Близький до переговорів співрозмовник Reuters заявив, що Лондон готовий розглянути всі варіанти розвитку подій в тому випадку, якщо переговори так і не увінчаються успіхом. Британія готова, в тому числі в односторонньому порядку продовжити пільговий період для спрощених поставок своєї продукції в Північну Ірландію.

Марош Шефчович же заявив, що ЄС не виключає посилення активності в юридичному полі, що може довести справу до суду або закінчитися введенням квот.

«Сосискова війна» навколо поставок до Північної Ірландії, що входить до складу Великобританії, пов'язана з прагненням обмежити доступ британців до єдиного європейського ринку. Ця британська територія навіть після Brexit залишилася частиною митної території ЄС щодо угоди Брюсселя і Лондона: рішення ухвалили для того, щоб уникнути появи кордону з Ірландією, яка, в свою чергу, є незалежною державою і залишається в складі Євросоюзу.

Відсутність кордону залишається чутливим політичним питанням: воно обумовлено угодами 1998 року, що поклав край збройному конфлікту за участю націоналістів у Північній Ірландії.