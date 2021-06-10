Російський політик оцінив втрати РФ через агресію проти України

Росія через анексію Криму й війну на Донбасі втратила близько 500 млрд доларів, повідомляє УНІАН.

Про це російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, який приїхав до України, заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Це порядок втрат 500 мільярдів доларів. Це те, що видно. Відтік капіталу, втрати інвестицій. Це санкції проти різних підприємств, які недоотримали прибутки. (...) А найголовніше, що Росія, по суті, опинилася у глобальній ізоляції" , - наголосив він.

За словами Гудкова, відновлюватися після цього Росії доведеться упродовж десятиліть. За цей час втрати, до яких призвела агресивна політика щодо України, зростуть ще щонайменше у два-три рази, вважає він. Гудков також зазначив, що звичайні росіяни відчувають ці втрати на собі.