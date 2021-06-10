У Британії визнали побічні ефекти препарату AstraZeneca

Британські вчені проаналізували дані про самопочуття двох з половиною мільйонів шотландців, які отримали першу дозу вакцин від коронавірусу AstraZeneca або Pfizer / BioNTech, і визнали наявність побічних ефектів у першого препарату, повідомляє Лента.Ру.

У деяких пацієнтів, які отримали вакцину AstraZeneca, спостерігалися слабкі порушення згортання крові і пов'язані з цим кровотечі. Рідше мала місце зворотна реакція - підвищене тромбоутворення. При цьому у препарату Pfizer подібних побічних ефектів не було виявлено.

Фахівці встановили, що частота побічних ефектів, які пов'язана з порушенням згортання крові у щеплених вакциною AstraZeneca, становить 1,13 випадку на 100 тисяч чоловік. Найбільший ризик спостерігався у людей старшого віку або тих, хто має хронічні захворювання.

При цьому вчені під керівництвом Азіза Шейха (Aziz Sheikh) з Единбурзького університету з'ясували, що обидві вакцини в цілому переносяться добре.

Як вважають автори, пов'язані з AstraZeneca ризики дуже невеликі і зіставні з такими для інших вакцин - проти гепатиту B, кору, епідемічного паротиту та краснухи, а також грипу.

13 травня науковці з Оксфордського університету попередили про можливість виникнення більшої кількості побічних ефектів після змішування вакцин від COVID-19 AstraZeneca і Pfizer. Було виявлено, що легкі та помірні реакції на вакцину, такі як стомлюваність і головний біль, спостерігалися набагато частіше, коли вводилися дві різні вакцини, ніж коли людина два рази вакцинувалася однією.