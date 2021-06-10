В Японії на помічника капітана російського судна завели справу

На третього помічника капітана російського траулера «Амур» Павла Добрянського в Японії завели кримінальну справу після зіткнення зі шхуною, повідомляє Лента.Ру.

Про це передає генконсульство Росії в Саппоро.

"Вчора ввечері прокуратура нам повідомила, що було порушено кримінальну справу. Протягом 20 днів буде йти слідство" , - розповіли в представництві.

Справа заведена за статтями 129 («Халатність») і 211 («Неналежне управління судном») Кримінального кодексу Японії.

Перша стаття передбачає покарання до трьох років позбавлення волі або штраф до 500 тисяч єн (330 тисяч рублів). Друга - до семи років позбавлення волі або штраф не більше мільйона єн (568 тисяч рублів).