Кіпр відміняє комендантську годину та відкриває нічні клуби

Істотні ослаблення карантинного режиму вводяться з четверга в Республіці Кіпр, в тому числі скасовується комендантська година. Таке рішення ще 27 травня прийняв кабінет міністрів острівної держави, повідомляє ТАСС.

Комендантська година на Кіпрі діяла безперервно протягом семи місяців, з листопада 2020 року. В кінці весни час її дії став істотно скорочуватися, а в останні 12 днів вона поширювалася лише на період з години ночі до п'ятої години ранку.

З 10 червня на острові знімається 50-відсотковий ліміт на фізичну присутність співробітників в офісах приватних компаній. Крім того, в країні з цього дня вперше за останні 15 місяців, тобто з самого початку пандемії коронавірусу, для відвідувачів відкриються нічні клуби.

Увійти в ці клуби можна буде тільки після пред'явлення так званого SafePass - спеціального пропуску, який вказує на те, що ви не є розповсюджувачем коронавірусної інфекції.

Роль такого пропуску поки виконують свідоцтво про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, пройденого за останні 72 години, а також документи, що підтверджують або наявність щеплення хоча б однієї дозою вакцини не пізніше трьох тижнів тому, або факт захворювання ковідом протягом останніх шести місяців, що створює ймовірність наявності антитіл.