Названо головні жертви безробіття в світі

Міжнародна організація праці (МОП) підвела підсумки півтора року пандемії і назвала, хто найсильніше втрачав в заробітку через коронавірусні обмеження. Найбільший удар безробіття припав людям молодше 25 років, повідомляє Лента.Ру.

Безпрецедентно постраждалими від економічних наслідків COVID-19 в останні 18 місяців визнали молодь від 15 до 24 років. За даними МОП, рівень безробіття в цій віковій групі в 2020 році склав 8,7 відсотка, тоді як серед людей старшого віку не можуть працевлаштуватися через пандемію 3,7 відсотка.

Економісти наголошують, безробітним вважається населення, яке шукає роботу і є «економічно активним». Молодь, яка кинула роботу, зупинилася з пошуками чи готується відкрити свою справу, відноситься до «економічно неактивної» категорії працездатного населення.

Найбільший стрибок безробіття серед молоді під час пандемії відзначили в бідних країнах, таких як Аргентина, Бразилія, Південна Африка і Перу. В Європі пандемія теж серйозно вдарила по зайнятості молодого покоління. Винятки становлять Франція і Великобританія, які утримують відносно стабільний рівень безробіття, в США проблеми з роботою короткочасно загострювалися до масових виплат допомоги.

У країнах із середнім рівнем доходу безробіття серед чоловіків становить 23,7 відсотка, для жінок - 29 відсотків. У багатьох країнах реалізують різні заходи підтримки населення, яке постраждало від COVID-19 - видають пільгові позики, надають податкові канікули. Викладач економіки в Університеті Лестера, доктор Сара Лемос підкреслює, чим довше людина залишається без роботи, тим важче йому працевлаштуватися на місце з хорошою зарплатою.