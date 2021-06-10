Маас запевнив, що у Німеччині залишається чітка позиція по "СП-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запевнив, що ФРН має чітку та незмінну позицію щодо проєкту "Північний потік-2, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Берліні.

"Канцлер Ангела Меркель про це вже говорила президенту Путіну кілька років тому: завершення «Північного потоку-2» прив’язане до того, щоб транзит газу й надалі відбувався через українську територію. Це причина того, чому ми вклали багато зусиль, щоб підписати наприкінці 2019 року угоду про продовження транзиту" , - зазначив він.

Маас підкреслив, що позиція Меркель та німецького уряду з цього питання є чіткою і незмінною з того часу.