Маас запевнив, що у Німеччині залишається чітка позиція по "СП-2"
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запевнив, що ФРН має чітку та незмінну позицію щодо проєкту "Північний потік-2, повідомляє УНІАН.
Про це він заявив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Берліні.
"Канцлер Ангела Меркель про це вже говорила президенту Путіну кілька років тому: завершення «Північного потоку-2» прив’язане до того, щоб транзит газу й надалі відбувався через українську територію. Це причина того, чому ми вклали багато зусиль, щоб підписати наприкінці 2019 року угоду про продовження транзиту", - зазначив він.
Маас підкреслив, що позиція Меркель та німецького уряду з цього питання є чіткою і незмінною з того часу.
"Ми будемо й надалі говорити Росії, що вона залишиться незмінною", - наголосив очільник МЗС Німеччини.