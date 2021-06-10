Київська влада поділилася планами щодо садиби Мурашко

Міська влада знайшла спосіб врятувати будівлю 19 століття на вулиці Мала Житомирська, 12-а, б, 14-а, б (садиба Мурашко) в Києві. Її останнього жителя - відселять, а в самій будівлі створять міський культурний центр, повідомляє Кореспондент.

Такими планами поділилися в Департаменті культури КМДА.

"З огляду на великий внесок сім'ї Мурашко пропонується на території "Садиби Мурашко" створити Міський культурний центр, який буде націлений на розвиток творчості та придбання практик початкової художньої освіти у дітей, молоді та дорослих" , - повідомила керівник департаменту Яна Барінова.

За її словами, проєктом передбачено відселення останнього жителя, проведення протиаварійних робіт у будівлі, створення робочої групи для розробки остаточного проєкту, затвердження та реалізація проєкту "в склі та бетоні".

У триповерховому будинку планують розмістити Музей родини Мурашко, а також творчі студії для дітей та дорослих. У будинку № 12 - створити Міську культурну резиденцію для художників і письменників, представників творчих професій з кафе на першому поверсі.

Київська влада вирішила привласнити останньому жителю напівзруйнованої садиби Мурашко - Олександру Глухову звання почесного громадянина Києва. При цьому не вказується, куди планують відселити Глухова, який довгий час захищав садибу від руйнування.