10 червня 2021 - яке сьогодні свято, чим день увійшов в історію, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день морозива, День народження кулькової ручки, Всесвітній день ремісництва, Всесвітній день модерну, Міжнародний день геральдики, повідомляє УНИАН.

У США - День спільноти анонімних алкоголіків, День чаю з льодом, День яєчного рулету, День трав і спецій, День коктейлю «Чорна корова», в Японії - День годинника, на Гаїті - День дітей, у Киргизстані - День всенародного поминання, в Молдові - День прикордонника, у Конго - День примирення, у Португалії - День Португалії, Камоенса і португальських спільнот, в Італії - День військово-морських сил, в Йорданії - День армії і Арабського Відродження.

Пам'ятні дати 10 червня, річниці та події

У 1610 році перші голландські поселенці прибули на острів Манхеттен у Північній Америці.

У 1652 році був відкритий перший монетний двір в Америці.

У 1793 році в Парижі був створений перший у світі публічний зоопарк.

У 1809 році Папа Римський Пій VII відлучив Наполеона Бонапарта від церкви.

У 1886 році консиліум лікарів визнав короля Людвіга II Баварського божевільним.

У 1909 році вперше у світі був використаний сигнал SOS.

У 1909 році була заснована Канберра - столиця Австралії.

У 1911 році королева Нідерландів Вільгельміна відкрила в Амстердамі новий музей - Будинок Рембрандта. Будинок, в якому художник прожив двадцять років після одруження з Саскією і де він створив такі шедеври, як «Нічна варта», до початку XX століття став повністю занедбаним. Знадобилися чотири роки зусиль реставраторів, щоб відновити будову й створити в ньому музей одного з найбільших у світовій історії живописців.

У 1919 році офіційно були створені майстерні Латвійського департаменту пошт і телеграфу з п'ятьма працівниками. У 1932 році на їхній базі був утворений завод VEF.

У 2003 році з мису Канаверал була запущена ракета-носій із марсоходом «Spirit» на борту.

У 2010 році транспортним літаком Ан-225 «Мрія» був перевезений найдовший вантаж в історії повітряних транспортувань - дві лопаті вітряка довжиною 42,1 м кожна. Літак «Мрія» розробки на той час ОКБ ім. О. К. Антонова. Найбільший і вантажопідйомний літак у світі за всю історію авіації був спроєктований і побудований в єдиному екземплярі у 1984-88 роках. Перший політ був здійснений 21 грудня 1988 року. Спочатку були закладені дві машини, нині лише один екземпляр перебуває в льотному стані й експлуатується українською компанією Antonov Airlines. Другий екземпляр так і не був добудований. У серпні 2009 року Ан-225 був занесений до Книги рекордів Гіннесса за перевезення найбільшого в історії авіації моновантажу загальною вагою 187,6 тонни. «Мрії» належить і абсолютний рекорд вантажопідйомності - 253,8 тонни. Загалом цей літак - володар близько 250 світових рекордів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 червня вшановує пам'ять преподобного Микити Халкідонського, єпископа. У народі день назвали Микита Гусятник, або Полудня (вважалося, що цього дня з'являлися полуденні духи, їх остерігалися). А святого Микиту вважали «охоронцем» гусей. Звідси й назва «Гусятник».

Що сьогодні не можна робити

Не можна працювати в городі та на полі, але і спати довго не рекомендується. Господареві завжди є, чим зайнятися.

Прикмети на 10 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- багато мурах - до гарної тривалої погоди;

- веселка після дощу швидко зникає - до довгої ясної погоди, довго тримається на небі - до негоди.