Заробітчан кличуть в Чехію: кому заплатять 90 тис. на місяць

У Чехії відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан. Найчастіше заробіток пропонують на кілька місяців, а попит мають електрики, зварювальники та водії, повідомляє Обозреватель.

Розмір зарплати доходить до 90 тис. грн. Це випливає з даних статики кадрового порталу work.ua. Наприклад, зварнику (MIG, MAG, TIG) у Чехи готові заплатити від 80 до 90 тис. грн. Побажання до кандидата:

віза або паспорт ЄС

вік: від 22 до 60 років

досвід роботи зварювальником від 3-х років

робота напівавтоматичним зварюванням (досвід від двох років)

обов'язкова наявність атестації (сертифікат або диплом зварювальника)

Електрик у Чехії може заробляти 75-85 тис. грн. На роботу беруть українців віком до 55 років. Серед вимог:

досвід роботи від 2 років;

допуск не нижчий від 3-го.

закордонний паспорт.

Водій категорії СЕ в Чехії може заробляти до 73 тис.