Заробітчан кличуть в Чехію: кому заплатять 90 тис. на місяць
У Чехії відкрили тисячі вакансій для українських заробітчан. Найчастіше заробіток пропонують на кілька місяців, а попит мають електрики, зварювальники та водії, повідомляє Обозреватель.
Розмір зарплати доходить до 90 тис. грн. Це випливає з даних статики кадрового порталу work.ua. Наприклад, зварнику (MIG, MAG, TIG) у Чехи готові заплатити від 80 до 90 тис. грн. Побажання до кандидата:
- віза або паспорт ЄС
- вік: від 22 до 60 років
- досвід роботи зварювальником від 3-х років
- робота напівавтоматичним зварюванням (досвід від двох років)
- обов'язкова наявність атестації (сертифікат або диплом зварювальника)
Електрик у Чехії може заробляти 75-85 тис. грн. На роботу беруть українців віком до 55 років. Серед вимог:
- досвід роботи від 2 років;
- допуск не нижчий від 3-го.
- закордонний паспорт.
Водій категорії СЕ в Чехії може заробляти до 73 тис.
"Усі процеси відповідають чинним трудовим, санітарно-гігієнічним, безпечним і екологічним нормам, які визначені законодавством Чеської Республіки та ЄС", – йдеться в оголошенні.